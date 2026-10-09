بعد غياب طويل.. سعود عبدالحميد يعود لقائمة لانس

عاد النجم السعودي سعود عبدالحميد إلى قائمة لانس لمواجهة أولمبيك ليون، المقررة اليوم (الجمعة)، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، بعد تعافيه من الإصابة.

وكان آخر ظهور لسعود عبدالحميد أمام أوكسير يوم 22 أغسطس الماضي، قبل أن يتعرض لإصابة في الركبة أبعدته عن الملاعب لأكثر من شهر ونصف، كما غاب عن المنتخب السعودي في بطولة «خليجي 2027»، التي توّج بها «الأخضر» بعد الفوز على الإمارات 2-0 في المباراة النهائية، (الثلاثاء) الماضي.



تراجع لانس

وعانى لانس في غياب نجمه السعودي، إذ حقق انتصاراً واحداً فقط في آخر خمس مباريات خاضها في بطولتي الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.



هدف في مباراتين

وخاض سعود عبدالحميد مباراتين فقط مع لانس هذا الموسم، سجل خلالهما هدفاً، كما ساهم في تتويج الفريق بلقب كأس السوبر الفرنسي على حساب باريس سان جيرمان.