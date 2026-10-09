خدعة داخل منشأة غذائية بمصر.. كيف جرى تقليد الفلفل الأسود؟

في واقعة تكشف أساليب جديدة للغش التجاري، ضبطت الجهات الرقابية في محافظة بني سويف جنوب مصر منشأة غذائية غير مرخصة، تخصصت في تصنيع حبيبات مقلدة للفلفل الأسود باستخدام عجين رديء ودقيق مدعم مخصص للمخابز البلدية، قبل طلائها بألوان صناعية وخلطها بكميات من الفلفل الحقيقي لطرحها في الأسواق باعتبارها منتجاً أصلياً.

وأسفرت الحملة الرقابية المشتركة عن التحفظ على مستلزمات الإنتاج والخامات ومواد الصباغة والمنتجات المغشوشة، بإجمالي وزن بلغ 996 كيلوغراماً، فيما حُرر محضر بالواقعة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية وعرضها على جهات التحقيق المختصة.

كيف صُنّع الفلفل الأسود المغشوش؟

بدأت تفاصيل الواقعة عقب تلقي الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في بني سويف شكوى عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، تفيد بوجود منشأة غذائية في مركز الواسطى تعمل دون ترخيص، وتستخدم خامات غير مطابقة لتصنيع حبوب مقلدة للفلفل الأسود.

وعلى الفور، تحركت حملة مشتركة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك لفحص البلاغ ومراجعة النشاط داخل المنشأة.

ورغم نفي صاحب المنشأة صحة الشكوى، وإشارته إلى أن نشاطه يقتصر على تصنيع الأعلاف الحيوانية، كشفت المعاينة الميدانية عن وجود عمليات لتصنيع حبيبات تحاكي شكل حبوب الفلفل الأسود الطبيعي.

وبحسب نتائج الفحص، اعتمدت طريقة الغش على استخدام عجين رديء يُشكّل في هيئة حبيبات كروية صغيرة، بأحجام تحاكي حبوب الفلفل الأسود، ثم تُطلى بألوان صناعية سوداء داكنة لإكسابها مظهراً قريباً من التوابل الأصلية.

كما كشفت المعاينة عن استخدام الدقيق المدعم المخصص للمخابز البلدية في عمليات التصنيع، إلى جانب إضافة مواد تستهدف منح الحبيبات طعماً ونكهة شبيهة بالفلفل الأسود.

ولإخفاء حقيقة المنتج المغشوش، كان يجري خلط الحبيبات المصنعة بكميات من الفلفل الأسود الحقيقي، في محاولة لتضليل المستهلكين والعطارين قبل طرح المنتجات للتداول في الأسواق المحلية.

ضبط 996 كيلوغراماً واتخاذ الإجراءات القانونية

وأسفرت الحملة عن التحفظ على الخامات المستخدمة في التصنيع، ومواد الصباغة، ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب المنتجات المغشوشة، التي بلغ إجمالي وزنها 996 كيلوغراماً.

وحررت الجهات المعنية المحضر رقم 21292 جنح لسنة 2026، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسؤولين عن المنشأة، تمهيداً لعرض الواقعة على جهات التحقيق المختصة.

وتسلط الواقعة الضوء على مخاطر الغش في المنتجات الغذائية التي يعتمد عليها المستهلكون بصورة يومية، خصوصاً عندما تُستخدم مواد خام غير مخصصة للاستهلاك الغذائي، أو تُخلط المنتجات الأصلية ببدائل مصنّعة يصعب التمييز بينها بمجرد النظر.

الغش في التوابل.. تحدٍ لسلامة الغذاء وثقة المستهلك

وتُعد التوابل من المنتجات التي قد تتعرض للغش التجاري عبر خلطها بمواد أقل تكلفة، أو استخدام ألوان وإضافات لتغيير مظهرها، أو تقليد شكل المنتج الأصلي بهدف بيعه بسعره المعتاد.

وتزداد خطورة هذه الممارسات عندما تتضمن استخدام خامات مجهولة المصدر أو مواد لم تُخصص للاستهلاك البشري، إذ لا يمكن الحكم على سلامة المنتج من لونه أو شكله وحدهما.