كرّم مجلس التعاون لدول الخليج العربية رئيس أعمال التحلية في الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله الزويد، بمنحه وسام مجلس التعاون للكفاءات في الخدمة المدنية، تقديرًا لمسيرته المهنية وإسهاماته في تطوير قطاع المياه، وذلك ضمن حفل تكريم الكفاءات الخليجية المميزة، الذي أُقيم في مملكة البحرين.

وجرى التكريم برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.



ويأتي منح الوسام للمهندس عبدالله الزويد ضمن مبادرة مجلس التعاون لتكريم الكفاءات المميزة في قطاعات الخدمة المدنية بدول المجلس، والتي تُقام سنويًا تقديرًا للكفاءات الوطنية وإسهاماتها في تطوير العمل الحكومي.