دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة، تزامناً مع توقعات بهطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات جدة ورابغ وخليص، اعتباراً من اليوم (السبت) وحتى (الأربعاء) القادم (14 أكتوبر 2026).

وأوضح الدفاع المدني، استناداً إلى التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، أن فرص هطول الأمطار ستستمر بمشيئة الله خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري، داعياً الجميع إلى توخي الحذر ومتابعة التعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة.

وشدد الدفاع المدني على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين والتقيد بتعليماته خلال فترة التقلبات الجوية المتوقعة، مؤكداً أن سلامة الجميع تمثل الأولوية.