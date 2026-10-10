أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم (السبت)، فتح تحقيق تأديبي ضد كريستيانو رونالدو، بسبب مغادرته معسكر المنتخب قبل مواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية، عقب توتر علاقته بمدربه جورجي جيسوس.

بيان لجنة الانضباط

وقالت اللجنة في بيان إنها فتحت تحقيقاً تأديبياً ضد رونالدو، للتحقق من مدى وجود مخالفات انضباطية محتملة في الوقائع المبلغ عنها في 7 أكتوبر 2026. وأضافت أنه تقرر إيقاف اللاعب احترازياً بصورة غير تلقائية، مع منح القضية صفة الاستعجال، وذلك بعد الإيقاف الاحترازي التلقائي الذي خضع له حتى تاريخ فتح الإجراءات.

واختتم البيان بالإشارة إلى إحالة القضية، في 10 أكتوبر 2026، إلى لجنة التحقيق التأديبي التابعة للاتحاد البرتغالي لكرة القدم، مع حجب تفاصيلها عن النشر حتى انتهاء التحقيق.

رونالدو: جيسوس أخلف وعده «مرتين»

وكان رونالدو قد أصدر بياناً الثلاثاء الماضي، قال فيه إن جيسوس أخلف وعده بعدما اتفق معه على منحه 30 دقيقة خلال مباراة النرويج، لكنه بقي على مقاعد البدلاء طوال اللقاء.

ووفقاً لرونالدو، أُعدت وثيقة تضمنت 8 نقاط كان من المفترض أن يتناولها جيسوس خلال مؤتمره الصحفي الذي سبق مواجهة الدنمارك، من بينها أنه لم يطالب بالمشاركة في المباريات، وأنه احترم قرارات المدرب، وأن طلب جيسوس منه إجراء عمليات الإحماء دون إشراكه كان خطأً.

وأوضح رونالدو أن جيسوس لم يفِ بوعده للمرة الثانية، مشيراً إلى أن تصريحات المدرب العلنية لم تكن لها أي صلة بما دار بينهما خلال الجلسة الخاصة.

اعتذار للجماهير البرتغالية

واعتذر رونالدو للجماهير البرتغالية، مؤكداً جاهزيته لمواصلة تمثيل المنتخب بعد تنفيذ أي عقوبة تُفرض عليه.