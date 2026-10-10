أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم (السبت)، تمديد عقد نجمه كول بالمر، ضمن خطته للحفاظ على عناصره الأساسية.

وقال النادي اللندني في بيان عبر موقعه الرسمي: «يسر نادي تشيلسي لكرة القدم أن يعلن أن كول بالمر قد وقّع عقداً جديداً حتى عام 2034».



أول تعليق من بالمر

من جانبه، قال بالمر عقب التوقيع: «تشيلسي يعني لي الكثير، وأعتقد أن النادي يسير في الاتجاه الصحيح، لذلك أنا سعيد للغاية بالتوقيع، بعد التحدث مع الملاك والمديرين الرياضيين، وبالطبع المدرب، منحوني الكثير من الثقة، لذلك كان التوقيع هو القرار الصحيح».

وأضاف: «بالحديث مع اللاعبين أيضاً، فإن الجميع لديهم الطموحات نفسها، أشعر بأننا قادرون على الفوز بألقاب كبيرة هنا باستمرار، وأريد أن أكون جزءاً من ذلك، وأن ألعب دوراً كبيراً فيه أيضاً».



أرقام بالمر

ومنذ انضمامه إلى فريق البلوز في أغسطس 2023، أثبت بالمر نفسه واحداً من أفضل اللاعبين الهجوميين في العالم، إذ قدّم 91 مساهمة تهديفية في 138 مباراة، وفاز بكأس العالم للأندية ودوري المؤتمر الأوروبي، إلى جانب حصوله على العديد من الجوائز الفردية.

كما صنع اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً التاريخ على الصعيد الدولي، بعدما أصبح ثاني لاعب إنجليزي يسجل في نهائي بطولة أمم أوروبا، عندما هزّ شباك إسبانيا في نهائي «يورو 2024».