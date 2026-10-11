نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم (الأحد) من هطول أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحاً شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

كما نبّه المركز في تقريرٍ له اليوم، من هطول أمطار غزيرة على محافظات القنفذة، والعرضيات، وأضم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

وفي الباحة، يتوقع هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، ومحافظة العقيق، والمندق، وبني حسن، والقرى، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة التاسعة مساءً.

و نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة وصواعق رعدية اليوم على منطقة حائل، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، تشمل عدداً من المحافظات والمناطق المفتوحة والطرق السريعة وتستمر الحالة حتى الساعة العاشرة مساءً.