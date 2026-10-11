دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة، المواطنين السعوديين الذين تأثرت رحلاتهم الجوية نتيجة إلغائها أو تأخرها، أو تعذّر وصولهم إلى وجهاتهم، إلى التواصل مع السفارة للحصول على المساعدة والإرشادات اللازمة.

وأوضحت السفارة أنه يمكن للمواطنين التواصل عبر رقم الطوارئ (00447799519495)، أو مراجعة مقرها في (30 Charles Street, London W1J 5DZ)، مؤكدةً جاهزيتها لاستقبال المواطنين وتقديم المساعدة اللازمة لهم على مدار الساعة.