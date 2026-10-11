أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، الهجمات الإرهابية الغادرة التي شنتها ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، مؤكداً أن تكرار استهداف هذا المرفق المدني يجسد نهجاً إجرامياً يقوم على ترويع الآمنين وتعريض حياة المسافرين والعاملين للخطر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد الأمين العام على أن هذه الاعتداءات وتحويل المطارات المدنية إلى أهداف للاعتداء يمثل تصعيداً بالغ الخطورة يهدد سلامة الطيران المدني، ويستوجب تحركاً دولياً حازماً لردع هذه الممارسات الحوثية.

وأكد الأمين العام وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً إلى جانب المملكة العربية السعودية، ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وصون سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشدداً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس، وأن المساس بها يمس المنظومة الخليجية بأكملها.