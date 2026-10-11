أبدى الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، رضاه عن أداء فريقه أمام الاتحاد، مؤكدًا أن لاعبيه كانوا قادرين على تسجيل ستة أهداف، ومشيرًا إلى أن ركلة الجزاء التي قلّص بها الاتحاد الفارق إلى 3-2 ربما لم تكن صحيحة.



وقال إنزاغي، ردًا على سؤال «عكاظ» بشأن توقيت التبديلات وتأثيرها في تراجع سيطرة الهلال خلال الشوط الثاني: «كرة القدم تحكمها تفاصيل ومواقف مختلفة، وكما ذكرت سابقًا، فإن ركلة الجزاء التي جعلت النتيجة 3-2 ربما لم تكن صحيحة، وكان بإمكاننا تسجيل أكثر من ثلاثة أهداف، لكنني سعيد جدًا بالمستوى الذي قدمه اللاعبون، وأعتقد أن جماهير الهلال سعيدة أيضًا بما شاهدته».



وأوضح المدرب الإيطالي أن الهلال حقق فوزًا مستحقًا أمام منافس قوي في جدول الترتيب، سبق له تحقيق نتائج مميزة، مشيدًا بالمجهود الذي بذله لاعبوه رغم قصر فترة التحضير للمواجهة.



وأضاف: «قدمنا مباراة مرضية في الشوطين الأول والثاني، وسجلنا ثلاثة أهداف، لكن كان بإمكاننا تسجيل ستة أهداف بالنظر إلى الفرص التي صنعناها».



وأشار إنزاغي إلى أن الهلال عانى في بعض مباريات الموسم الماضي من التراجع إلى الخلف بعد التقدم في النتيجة، موضحًا أن الفريق حافظ على مستواه وتركيزه أمام الاتحاد طوال شوطي المباراة، وهو ما عزز رضاه عن الأداء العام.



وعن احتفاله الحماسي بالهدف الثالث، أوضح إنزاغي أن فريقه أهدر أربع فرص للتسجيل، إلى جانب إلغاء هدف وارتطام كرة بالعارضة، فيما ظلت النتيجة عند 2-1 رغم الأفضلية الهلالية، مشيرًا إلى أنه شعر بأن لاعبيه يستحقون التقدم بفارق ثلاثة أهداف، وهو ما دفعه إلى الاحتفال بحماس بعد تسجيل الهدف الثالث.



وحول شارة القيادة، أوضح مدرب الهلال أنه يفضل منحها لأحد اللاعبين السعوديين، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك عناصر محلية مهمة، من بينهم سالم الدوسري ومحمد كنو وناصر الدوسري والعويس، الذين يمثلون قيمة كبيرة للمجموعة.



وتطرق إنزاغي إلى احتجاج البرتغالي روبن نيفيز على حكم المباراة، مشيدًا بأداء اللاعب، لكنه شدد على ضرورة تجنب الاعتراض، بعدما حصل على بطاقة صفراء بسبب الاحتجاج، وأخرى إثر ارتكاب مخالفة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالتعليمات التحكيمية.



وبيّن أن ناصر الدوسري كان اللاعب المخوّل بالتحدث مع الحكم خلال المباراة، قبل أن تنتقل شارة القيادة إلى محمد كنو عقب دخوله، مؤكدًا استمرار اعتماد الجهاز الفني على قائد سعودي، مع ضرورة توعية اللاعبين الأجانب بالتعليمات التي تقصر مخاطبة الحكم على قائد الفريق، تفاديًا للبطاقات غير الضرورية.