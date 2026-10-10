أكد الألماني توماس ليتش، مدرب فريق الشباب، جاهزية فريقه لمواجهة التعاون، غداً، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن فترة التوقف الدولي أسهمت في تجهيز اللاعبين ورفع معدلاتهم اللياقية، مؤكداً طموح الفريق لتحقيق الفوز.



وقال ليتش في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: «صحيح أن فترة التوقف كانت طويلة، لكننا استغللناها في التدريبات والإعداد خلال المعسكر، وكنا نتدرب على فترتين من أجل تجهيز جميع اللاعبين لياقياً. كما استمتعنا بمباريات المنتخب السعودي، ومن هذا المنبر أبارك للمنتخب تحقيق كأس الخليج».



وأضاف: «اشتقنا إلى المباريات، وغداً نخوض أول مباراة لنا أمام التعاون، وهي مواجهة ليست سهلة، فالتعاون فريق ندّ، وكلا الفريقين بحاجة إلى نقاط المباراة».



وتحدث مدرب الشباب عن لاعبي الفريق المتوجين بجوائز فردية في بطولة كأس الخليج، قائلاً: «أنا سعيد بوجود لاعبين حصلا على جوائز فردية في كأس الخليج مع الشباب، خصوصاً همام الهمامي، الذي توّج مجهوده بالحصول على كأس الخليج، وكذلك عادل عباس، فهو لاعب مميز وموهبة صغيرة في السن، وأنا سعيد بوجودهما مع الفريق خلال هذه الفترة».



وعن صعوبة مواجهة التعاون بعد تغيير مدربه، أوضح ليتش: «التعاون غيّر مدربه، وفي هذه الحالة يصعب معرفة طريقة لعبه في مباراة الغد، لكننا جاهزون للمواجهة. وبصفة عامة، فإن خوض سبع مباريات دون تحقيق الفوز يمثل تحدياً لنا، ونتطلع إلى تحقيق الانتصار».



واختتم حديثه بالإشارة إلى أهمية فترة التوقف في تجهيز اللاعبين، قائلاً: «أتاحت لنا فترة التوقف فرصة للعمل على تجهيز بعض اللاعبين، وسيتضح خلال تمرين اليوم مدى جاهزية عدد منهم. وبشكل عام، فإن توفر الخيارات أمام المدرب، سواء من اللاعبين الأجانب أو المحليين، يُعد أمراً إيجابياً، ويمنح الجهاز الفني خيارات أكبر».