يدخل أبها مواجهته أمام الفيصلي، غداً (الأحد) عند الساعة 6:25 مساءً، على ملعب نادي ضمك بمحافظة خميس مشيط، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، وسط حالة من عدم الرضا لدى جماهير «زعيم الجنوب» عن المستويات التي يقدمها الفريق، الذي لا يملك في رصيده سوى نقطتين، ويقبع في المركز الـ18. وتتطلع الجماهير إلى ظهور مختلف يعيد الثقة بالفريق ويؤكد قدرته على المنافسة، فيما شدد نقاد فنيون عبر «عكاظ» على ضرورة تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

نتائج متواضعة

قال المحاضر الآسيوي عبدالله آل مانع: «تحمل المواجهة أهمية كبيرة لأبها، الذي يملك نقطتين فقط من أصل 21 نقطة ممكنة، ولا تقتصر أهميتها على النتيجة فحسب، بل تمتد إلى الأداء والروح القتالية والانضباط التكتيكي، إذ بات الفريق بحاجة إلى رد فعل قوي يعكس طموحات جماهيره، ويمنحه دفعة معنوية في المرحلة المقبلة».

وأضاف: «تتزايد الضغوط على الفريق في ظل نتائجه المتواضعة، إذ لم يحقق أي فوز في مبارياته السبع الماضية، مكتفياً بتعادلين مقابل خمس خسائر، وهو ما يعكس حجم التحدي الذي يواجهه قبل لقاء الفيصلي».

معالجة الأخطاء الدفاعية

أوضح لاعب أبها السابق محمد أبو عراد أن المطلوب من الفريق لم يعد مجرد تقديم مستوى مقبول، بل تحقيق نتيجة تعيد التوازن إليه، مشدداً على ضرورة معالجة الأخطاء الدفاعية، ورفع الفاعلية الهجومية، وتحسين استثمار الفرص. وأشار إلى أن الحضور الذهني والانضباط طوال دقائق المباراة سيكونان عاملين مهمين في مواجهة الفيصلي.

عدم الاندفاع هجومياً على حساب التوازن الدفاعي

أكد المحاضر الآسيوي الدكتور يحيى جابر أن أبها بحاجة إلى الظهور بصورة أكثر تماسكاً، من خلال تعزيز الانضباط الدفاعي، وتحسين بناء الهجمات، وتقليل الأخطاء التي تمنح المنافس فرصاً للوصول إلى المرمى. كما شدد على أهمية استثمار الفرص المتاحة وعدم إهدارها، خصوصاً في المباريات التي تتقارب فيها المستويات.

وأضاف أن التعامل مع الفيصلي يتطلب قراءة جيدة لنقاط القوة والضعف، وتجنب الاندفاع الهجومي على حساب التوازن الدفاعي، إلى جانب فرض شخصية الفريق داخل الملعب والتحكم في إيقاع المباراة.