قُتل رجل يبلغ من العمر 42 عاماً برصاص عنصر أمن داخل محكمة فيدرالية بمدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، بعدما دخل المبنى مسلحاً وحاول إطلاق النار من مسدسه، إلا أن السلاح لم يعمل، قبل أن يُخرج سكيناً، في واقعة أثارت حالة استنفار أمني وأدت إلى إغلاق المنطقة المحيطة بالمحكمة.

ووقعت الحادثة قرابة الساعة 9:30 صباح الخميس داخل مبنى «فريد دي. تومسون» الفيدرالي والمحكمة، الواقع في شارع تشيرش وسط ناشفيل.

وقالت شرطة ناشفيل إن الرجل وصل إلى المدخل الرئيسي للمحكمة، الذي يستخدمه معظم الموظفين والمراجعين ويضم نقطة تفتيش أمنية، وكان بحوزته مسدس وسكين.

وبحسب السلطات، حاول الرجل إطلاق النار من المسدس، إلا أنه لم يعمل، قبل أن يُشهر سكيناً، لتتطور المواجهة سريعاً ويطلق عنصر أمن فيدرالي النار عليه.

وفاته بعد نقله إلى المستشفى

وأصابت الطلقات الرجل، الذي نُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة، إلا أنه توفي متأثراً بإصابته، فيما لم تسجل أي إصابات بين أفراد الأمن خلال الحادثة.

وحدد مكتب التحقيقات في ولاية تينيسي هوية الرجل بأنه «جاك هينسون الثاني»، البالغ 42 عاماً، موضحاً أن التحقيقات لا تزال مستمرة لتحديد التسلسل الكامل للأحداث التي سبقت إطلاق النار.

وكانت الشرطة قد أفادت بأن الرجل قدم من خارج ولاية تينيسي، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن محل إقامته أو سبب وجوده في المحكمة.

لماذا دخل المحكمة مسلحاً؟

ولا تزال السلطات تحاول تحديد الدافع وراء دخول هينسون إلى المحكمة وهو يحمل مسدساً وسكيناً، إذ لم تكشف التحقيقات حتى الآن عما إذا كان يستهدف شخصاً بعينه أو كانت لديه قضية أو موعد داخل المبنى.

وفتشت فرق الأمن سيارته التي كانت متوقفة بالقرب من المحكمة، إلا أن الشرطة قالت إنها لم تعثر داخلها على أي شيء يمثل تهديداً إضافياً.

انتشار أمني وإغلاق مكتبة

وأعقب إطلاق النار انتشار مكثف لعناصر الأمن حول المحكمة، فيما شوهد رجال شرطة وكلاب بوليسية يجرون عمليات تفتيش في محيط المبنى.

كما أُغلقت المكتبة العامة المجاورة للمحكمة احترازياً، وخرج موظفون من مبانٍ قريبة إلى الشوارع مع استمرار الإجراءات الأمنية.

ويضم مبنى المحكمة مكتب المدعي العام الفيدرالي المحلي، إضافة إلى مكاتب لعضوي مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية تينيسي، وهو ما أدى إلى تشديد الإجراءات الأمنية عقب الحادثة.

واقعة غير مسبوقة في المبنى

وقال مساعد المدعي العام الأمريكي الأول روب ماكغواير إن المحكمة شهدت سابقاً حوادث أمنية مرتبطة بأشخاص تصرفوا بصورة غير مناسبة واستدعت إخراجهم من المبنى، إلا أنها لم تشهد واقعة تقترب في خطورتها من حادثة الخميس.

وأضاف أن الحادث أثار حالة من القلق بين الموجودين داخل المحكمة، ودفع عدداً من الموظفين إلى الاتصال بعائلاتهم لطمأنتهم بعد تأمين المبنى.

التحقيق مستمر

ويتولى مكتب التحقيقات في تينيسي التحقيق في الواقعة بطلب من المدعي العام للمنطقة القضائية العشرين وخدمة المارشالات الأمريكية.

وأكد المكتب أن محققيه يعملون على جمع الأدلة وإجراء المقابلات وتحديد تسلسل الأحداث، على أن تُحال نتائج التحقيق إلى المدعي العام لمراجعتها واتخاذ القرار بشأن ملابسات استخدام القوة من جانب عنصر الأمن.