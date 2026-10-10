ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.7 درجات على مقياس ريختر بنما أمس (الجمعة)، ما أدى إلى انهيار مبانٍ وطرق في وسط البلاد وإصابة 27 شخصاً على الأقل، دون تسجيل وفيات، وفقاً لما أعلنته السلطات.

وشعر السكان في أنحاء البلاد بالزلزال، الذي وقع على عمق ضحل، بحسب بيان صادر عن النظام الوطني للحماية المدنية.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الهزة وقعت عند الساعة 12:56 ظهراً بالتوقيت المحلي، وحددت مركزها على بعد نحو 10 كيلومترات من بلدة بيتالوزا أريبا الصغيرة في مقاطعة هيريرا وسط البلاد.

وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن الإصابات المسجلة كانت طفيفة، فيما أصدرت السلطات تحذيراً من احتمال حدوث أمواج تسونامي في شرق المحيط الهادئ، قبل أن ترفع التحذير لاحقاً.

وتسببت الهزة في أضرار بعدد من المباني والمنشآت، فيما دفعت قوة الاهتزاز السكان إلى إخلاء بعض المباني احترازياً. وأكدت السلطات أن حركة الملاحة في قناة بنما لم تتأثر بالزلزال، واستمرت عمليات العبور بصورة طبيعية.

ولا تزال الجهات المختصة تتابع الأضرار الناجمة عن الزلزال وتقيّم أوضاع المناطق المتضررة.