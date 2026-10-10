قُتل خمسة أشخاص بالرصاص داخل منزل بمدينة دوجلاس في ولاية جورجيا الأمريكية، وفق ما أعلنته الشرطة، التي أكدت أن التحقيق في ملابسات الحادثة لا يزال جارياً.

وأوضحت إدارة شرطة دوجلاس أنها استجابت، في وقت متأخر من مساء (الجمعة)، لبلاغ عن إطلاق نار، وعثر أفرادها عند وصولهم إلى المنزل على خمسة أشخاص مصابين بطلقات نارية، وأُعلنت وفاتهم في الموقع.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادثة يُشتبه في أنها جريمة قتل أعقبها انتحار، فيما تواصل الشرطة ومكتب شريف مقاطعة كوفي التحقيق في الواقعة.

ولم تعلن السلطات، في بيانها الأولي، تفاصيل إضافية بشأن هويات الضحايا أو الدوافع وراء إطلاق النار.