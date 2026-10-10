أصيب 38 شخصاً بجروح طفيفة إثر انهيار أجزاء من مواد تشطيب السقف في مبنى تجاري بمدينة دايغو جنوب شرقي كوريا الجنوبية، اليوم (السبت)، فيما نُقل 9 مصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأفادت السلطات المحلية بأن الحادث وقع نحو الساعة 10:16 صباحاً بالتوقيت المحلي، في الطابق الثاني من مبنى مكوّن من 4 طوابق، أثناء إقامة فعالية لبيع أدوات المطبخ استهدفت كبار السن.

وأضافت أن 66 شخصاً كانوا داخل المبنى وقت وقوع الحادث، وتمكنوا من إخلائه، فيما باشرت فرق الإطفاء عمليات البحث والتأكد من عدم وجود مصابين آخرين.

وأكدت السلطات أن الإصابات المسجلة طفيفة، ولا توجد حالات حرجة، فيما يجري التحقيق لتحديد أسباب انهيار أجزاء السقف.