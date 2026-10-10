لقي مواطن مصري يدعى محمد عمر، (41 عامًا)، مصرعه إثر اعتداء داخل مسكنه بمدينة مانشستر البريطانية، في واقعة تقول شقيقته رحاب إن دافعها كان السرقة، وإن حصيلة ما عثر عليه المعتدون بحوزته لم تتجاوز 12 جنيهًا إسترلينيًا، فيما ألقت الشرطة القبض على 5 أشخاص على خلفية الحادثة، بحسب روايتها.

12 جنيهًا إسترلينيًا وراء الجريمة

وفي تصريحات خاصة لـ«عكاظ»، كشفت رحاب عمر تفاصيل حياة شقيقها في بريطانيا، موضحة أنه سافر إلى إنجلترا بعد أن تعرّف على فتاة بريطانية خلال فترة عمله في مدينة شرم الشيخ، ثم تزوجها وانتقل معها إلى مانشستر، حيث أنجبا ابنتهما ليلى، البالغة من العمر 17 عامًا.

وأضافت أن شقيقها انفصل عن زوجته بعد نحو 4 سنوات من الزواج، لكنه فضّل البقاء في مانشستر ليظل قريبًا من ابنته، واستمر في العمل بوظائف مختلفة، متنقلًا بين أماكن العمل والسكن بحثًا عن خيارات أقل تكلفة وأقرب إلى مقر عمله.

وقالت إن شقيقها أقام في بناية يسكنها أشخاص من جنسيات أفريقية مختلفة، مشيرة إلى أنه تعرض، بحسب روايتها، للتنمر من 5 أشخاص، لكنه تجاهل مضايقاتهم، قبل أن يتعرض لهجوم داخل غرفته بغرض السرقة.

وبحسب شقيقته، لم يعثر المعتدون بحوزته إلا على 12 جنيهًا إسترلينيًا، فيما أكدت أن الضربة التي أودت بحياته كانت باستخدام عصا خشبية «شومة» بجوار عينه.

خلافات سبقت الاعتداء

وأوضحت رحاب أن الخلافات بين شقيقها وبعض المقيمين في البناية بدأت قبل نحو عام، بسبب مشكلات تتعلق بالنظافة واستخدام الأماكن المشتركة، وتطورت إلى توترات متكررة.

وأضافت أن محمد أخبرها قبل وفاته بأنه يتعرض لضغوط مرتبطة بديانته، وأن بعض المقيمين طلبوا منه اعتناق ديانتهم، لكنه رفض، وفق روايتها.

وأشارت إلى أنه كان يستعد لمغادرة المسكن بسبب تصاعد الخلافات، لكنه انتظر الحصول على راتبه في العاشر من أكتوبر الجاري، حتى يتمكن من الانتقال إلى مكان آخر.

كمين داخل الغرفة

وروت شقيقة الضحية أن الواقعة حدثت في السادس من أكتوبر، عندما عاد محمد من عمله الأول، وكان يستعد للخروج إلى عمله الثاني، قبل أن يفاجأ بالأشخاص الخمسة، الذين هاجموه داخل غرفته، بحسب قولها.

وأضافت أن الاعتداء وقع داخل الغرفة بعيدًا عن الممر الذي توجد فيه كاميرات مراقبة، مشيرة إلى أن المقيمين الآخرين في المسكن استدعوا الإسعاف، لكن محاولات إنعاشه لم تنجح، وأُعلن عن وفاته متأثرًا بإصاباته.

القبض على 5 أشخاص

وأكدت رحاب أن أصدقاء شقيقها أبلغوا الشرطة بالواقعة، وأن السلطات ألقت القبض على الأشخاص الخمسة، وفق المعلومات التي تلقتها.

وناشدت الجهات المعنية والسفارة المصرية سرعة التدخل لاستكمال الإجراءات اللازمة لنقل جثمان شقيقها إلى مصر، حتى تتمكن الأسرة من دفنه في مسقط رأسه بمحافظة الإسماعيلية.

ولم تتوافر حتى الآن تفاصيل رسمية بشأن نتائج التحقيقات أو التهم الموجهة إلى الموقوفين، كما لم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من دوافع الاعتداء أو قيمة المبلغ المذكور، فيما تبقى هذه التفاصيل منسوبة إلى رواية شقيقة الضحية.