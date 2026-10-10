جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت التأكيد على أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعهداتها تجاه السعودية وستواصل الوفاء بها.

وأعلن بيجوت أن واشنطن على تواصل مع المملكة في ظل التطورات المرتبطة بالحوثيين في اليمن. وقال بيجوت إن وزير الخارجية ماركو روبيو «كان واضحاً» بشأن موقف واشنطن من السعودية، مضيفاً: «نحن ملتزمون بتعهداتنا تجاه شركائنا السعوديين، وسنواصل الوفاء بها».



أكدت الحكومة اليمنية أن عملية «فجر اليمن» تمثل «مرحلة جديدة» في مسار استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة جماعة الحوثي، وأن إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي انطلاق العملية جاء في إطار مسؤولياته الدستورية والقانونية لحماية المواطنين وصون سيادة البلاد. وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، إن العملية تهدف إلى استكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية وصولاً إلى العاصمة صنعاء، وإنهاء دوامة الحرب واستعادة الأمن والاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة.



نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (السبت)، مشاهد تظهر القوات المسلحة اليمنية أثناء تطهير باب المندب، وهروب عناصر حوثية عبر البحر، (الجمعة) الماضي. ونشر التحالف مشاهد لاستهداف قوات التحالف الجوية لعناصر حوثية، أثناء محاولتها التخفي تحت ضغط نيران القوات المسلحة اليمنية في باب المندب، ومشاهد للهروب الجماعي لعناصر حوثية من مواقعها أثناء تقدم القوات المسلحة اليمنية، (الجمعة)، في عمليات تطهير باب المندب، بإسناد جوي من قوات التحالف الجوية. وأكد التحالف انهيار المواقع الدفاعية للحوثيين تحت ضغط العمليات العسكرية.