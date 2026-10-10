أجرى مفاوضون أمريكيون وأوروبيون وأوكرانيون محادثات استمرت ست ساعات في مدينة ميامي الأمريكية، أمس (الجمعة)، بهدف التوصل إلى اتفاق حول مقترح موحد لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأعلن مصدر مطلع على سير المحادثات، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الهدف يتمثل في الاتفاق على هذا المقترح خلال الأسابيع القادمة، تمهيداً لتقديمه إلى روسيا سعياً لتحقيق اختراق سياسي قبل حلول فصل الشتاء، وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز».



وشارك في محادثات ميامي المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى جانب وفود من أوكرانيا وممثلين عن أوروبا وحلف شمال الأطلسي (الناتو). وحسب المصدر، فإن المفاوضين ناقشوا مجموعة واسعة من القضايا المرتبطة بمرحلة ما بعد الحرب، من بينها حزمة دعم لأوكرانيا تشمل ضمانات أمنية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وتناولت المباحثات خطة اقتصادية لإعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب، إضافة إلى بحث مسار انضمام كييف للاتحاد الأوروبي.



وناقشت الوفود "بعض الأفكار" المتعلقة بالأراضي، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وقال المصدر إن الوفود ناقشت أيضاً تصوراً لهيكل أمني بين أوروبا وروسيا من شأنه أن يرسخ الاستقرار ويمهد لسنوات من السلام في المستقبل، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.



وتأتي هذه المناقشات في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا منذ فبراير 2022، رغم المحاولات المتكررة لإطلاق مسار تفاوضي يفضي إلى تسوية سياسية. وكثفت الولايات المتحدة والدول الأوروبية خلال الأشهر الأخيرة، جهودها لإيجاد إطار تفاوضي يمكن أن يمهد لوقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق دائم ينهي النزاع. وفيما تتمسك أوكرانيا بضرورة تخلي روسيا عن الأراضي التي سيطرت عليها خلال الحرب، يرى الرئيس دونالد ترمب أن التوصل إلى اتفاق سلام سيتطلب تنازلات من الجانبين.