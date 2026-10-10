توقّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، ابتداءً من اليوم (السبت) وحتى (الأربعاء) القادم.

وتشمل الحالة المطرية العاصمة المقدسة ومحافظات الكامل والجموم وبحرة والطائف وميسان وأضم والعرضيات والليث والقنفذة.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليماته وإرشاداته، حفاظاً على سلامتهم خلال الحالة المطرية.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (السبت)، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من 8 مناطق في المملكة، مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى جريان السيول وشبه انعدام مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز أن الحالة المطرية تشمل مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، فيما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل.

وأشار التقرير إلى استمرار فرص تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، مع احتمالية تشكّل الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية منها. كما تشمل فرص تكوّن الضباب الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ما قد يؤثر في مدى الرؤية الأفقية، خصوصاً خلال ساعات الصباح الأولى.

وفي ما يتعلق بحالة البحر الأحمر، توقع المركز أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 15 و35 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، وقد تتجاوز 50 كيلومتراً في الساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة. أما على الجزأين الأوسط والجنوبي، فتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و25 كيلومتراً في الساعة، وقد تتجاوز 50 كيلومتراً في الساعة أثناء نشاط السحب الرعدية. ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف على الجزء الشمالي، وبين نصف متر ومتر على الجزأين الأوسط والجنوبي، مع احتمالية ارتفاعه إلى أكثر من مترين في المناطق المتأثرة بالسحب الرعدية. وتكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج شمالاً، وخفيفة الموج في الجزأين الأوسط والجنوبي، وتصل إلى مائجة مع نشاط السحب الرعدية الممطرة.