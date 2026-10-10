ثبتت وكالة «إس آند بي جلوبال» التصنيف الائتماني السيادي للمملكة المتحدة عند (AA/A-1+)، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى قدرة الاقتصاد البريطاني على الصمود أمام صدمة الطاقة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.



وقالت الوكالة إن ارتفاع أسعار المحروقات يؤثر في التضخم، متوقعة أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في أواخر عام 2026.



وأضافت أن أسعار النفط والغاز ومدخلات إنتاج أخرى مرتبطة بالصراع، مثل الأسمدة، تضغط على التضخم وتؤثر في مسار أسعار الفائدة، مضيفة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها باستمرار قدرة الاقتصاد البريطاني على مواجهة صدمة الطاقة.



وأشارت إلى أن حزب العمال يتمتع بأغلبية برلمانية يُرجح، ما لم تقع أحداث غير متوقعة، أن تبقيه في السلطة حتى الانتخابات العامة القادمة المقررة في عام 2029.



وحذرت من ضرورة الموازنة بين خطط الإنفاق ومحدودية الإيرادات، مشيرة إلى أن العبء الضريبي المرتفع بشكل مفرط قد يحد من نمو الناتج المحلي الإجمالي.