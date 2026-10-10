أعلن البنك المركزي الهندي، (السبت)، اتخاذ إجراءات إضافية لدعم الروبية، بعدما تراجعت العملة إلى مستويات تقترب من أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي.



وأكد بنك الاحتياطي الهندي أنه سيفتح نافذة خاصة لتلبية الحاجات اليومية من الدولار لثلاث شركات حكومية لتسويق النفط، بهدف تخفيف الضغوط على سوق الصرف الفوري.



وبموجب هذا الترتيب، الذي يُستخدم في أوقات الضغوط على العملة، يوفّر البنك المركزي الدولار لشركات النفط مباشرة من احتياطياته من النقد الأجنبي.



وأوضح البنك أن شركات «إنديان أويل» و«هندوستان بتروليوم» و«بهارات بتروليوم» ستتمكن من الحصول على الدولار عبر هذه الآلية ابتداء من (الإثنين) القادم.



وفي إطار الإجراءات الجديدة، قرر البنك المركزي منع متعاملي الصرف الأجنبي من إعادة حجز أي عقود مشتقات للعملات الأجنبية. كما خفّض الحد الأقصى للمراكز في مشتقات العملات المتداولة في البورصة والمرتبطة بالروبية إلى 5 ملايين دولار، مقارنة بمستوى سابق بلغ 100 مليون دولار.



وطلب البنك أيضاً من متعاملي الصرف الأجنبي الاحتفاظ باحتياطي لمخاطر النقد الأجنبي لجميع عقود المشتقات المرتبطة بالروبية، بما يعادل 20% من القيمة الاسمية لكل معاملة.



ورغم لجوء البنك المركزي إلى ضخ الدولار ورفع سعر الفائدة الرئيسي، استمرت الضغوط على العملة الهندية.



وأغلقت الروبية، (الجمعة)، عند 96.73 روبية مقابل الدولار الأمريكي، دون تغير يُذكر عن إغلاق الجلسة السابقة، لتظل قريبة من أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 96.96 روبية للدولار، الذي سجلته في شهر مايو الماضي.