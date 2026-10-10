ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.5% إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، مدعومة بعمليات شراء للاستفادة من انخفاض الأسعار خلال الأيام الماضية، بعد موجة تراجع دفعت المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له في شهرين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 4194.36 دولار للأوقية، متجهاً نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 1.3%، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.4%، لتبلغ عند التسوية 4216.30 دولار للأوقية.

تعافٍ بعد خسائر حادة

وجاء ارتفاع الذهب بعدما تراجع الأربعاء الماضي إلى أدنى مستوياته في شهرين، متأثراً بصعود الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، قبل أن تعود عمليات الشراء وتدعم تعافي الأسعار.

ارتفاع جماعي للمعادن النفيسة

وامتدت المكاسب إلى بقية المعادن النفيسة، إذ ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.4% إلى 60.77 دولار للأوقية، بينما قفز البلاتين بنسبة 3.1% إلى 1685.64 دولار. كما صعد البلاديوم بنسبة 2.1% إلى 1146.39 دولار للأوقية، في ظل موجة ارتفاع شملت المعادن النفيسة الرئيسية.