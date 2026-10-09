سجل عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة ارتفاعه للأسبوع السادس على التوالي، ليصل إلى 462 منصة خلال الأسبوع المنتهي في 9 أكتوبر 2026، بزيادة ست منصات مقارنة بالأسبوع السابق، وفقاً لبيانات شركة «بيكر هيوز» الصادرة اليوم (الجمعة).

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز إلى 594 منصة، بزيادة خمس منصات على أساس أسبوعي، مقارنة بـ589 منصة في الأسبوع السابق، و538 منصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



في المقابل، تراجع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي إلى 132 منصة، بانخفاض منصة واحدة على أساس أسبوعي، فيما سجل ارتفاعاً بـ12 منصة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.



وعلى أساس سنوي، ارتفع عدد منصات النفط بمقدار 44 منصة، فيما زاد إجمالي منصات النفط والغاز بـ56 منصة.