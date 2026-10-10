أعلنت الصين نجاح إطلاق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية المخصصة لخدمات الإنترنت، باستخدام الصاروخ الحامل «لونج مارش 12»، في خطوة جديدة ضمن جهودها لتوسيع شبكة الاتصالات الفضائية وتطوير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصاروخ انطلق من موقع هاينان التجاري لإطلاق المركبات الفضائية في مدينة ونتشانغ، عند الساعة 3:27 فجر اليوم (السبت) بالتوقيت المحلي للصين، الموافق 10:27 مساء الجمعة بتوقيت السعودية، حاملاً المجموعة السابعة والعشرين من أقمار الإنترنت الصينية، التي وصلت بنجاح إلى مدارها المحدد.

9 أقمار صناعية لتعزيز الاتصالات الفضائية

وضمت عملية الإطلاق 9 أقمار صناعية جديدة تابعة لشبكة «غووانغ» (GuoWang)، التي تديرها مجموعة شبكات الأقمار الصناعية الصينية، بهدف بناء منظومة اتصالات واسعة تعتمد على الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض. وتستهدف الصين من خلال هذه المنظومة إنشاء شبكة تضم نحو 13 ألف قمر صناعي عند اكتمالها، بما يتيح توفير خدمات الاتصال بالإنترنت عبر الفضاء وتوسيع نطاق التغطية، خصوصاً في المناطق التي يصعب الوصول إليها باستخدام شبكات الاتصالات الأرضية.

الصاروخ «لونج مارش 12» وقدراته

ويُعد «لونج مارش 12» من الجيل الجديد للصواريخ الصينية العاملة بالوقود السائل، وقد طورته الأكاديمية الثامنة التابعة لمؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية. ويبلغ طول الصاروخ نحو 62 متراً، ويتميز بقطر يبلغ 4 أمتار، مع قدرة على نقل حمولة لا تقل عن 6 أطنان إلى مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 700 كيلومتر. كما يدعم الصاروخ إطلاق قمر صناعي واحد أو مجموعات متعددة من الأقمار، وفقاً لمتطلبات المهمات الفضائية المختلفة.

الإطلاق رقم 671 لسلسلة «لونج مارش»

وأوضحت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية أن هذه المهمة تمثل عملية الإطلاق رقم 671 ضمن سلسلة صواريخ «لونج مارش»، فيما تولت الشركة الصينية للصواريخ التجارية تقديم خدمات الإطلاق بصفتها المقاول الرئيسي للمهمة. ويأتي نجاح العملية في إطار التوسع الصيني في إطلاق مجموعات متتابعة من الأقمار الصناعية، لبناء بنية تحتية فضائية للاتصالات والإنترنت.