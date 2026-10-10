أثار الفنان المصري رامز جلال تساؤلات جمهوره بشأن برنامجه الجديد، بعدما نشر مقطع فيديو غامضاً عبر حسابه على منصة «إكس»، في خطوة تشويقية لم يكشف من خلالها عن تفاصيل العمل أو فكرته، مكتفياً بتعليق ساخر زاد من حالة الفضول حول تجربته القادمة.

فيديو غامض وتعليق ساخر

وتضمن المقطع ظهور شخص يشبه رامز جلال في ملامحه، وهو يغني باللغة اللاتينية، في مشهد غير مألوف دفع المتابعين إلى التساؤل عن دلالته وعلاقته بالبرنامج الجديد.

وأرفق الفنان الفيديو بتعليق قال فيه: «لكل اللي عايز يعرف فكرة برنامجي الجديد، أديني شرحتها أهو.. ابقوا قابلوني لو فهمتوا»، ليترك الجمهور أمام مزيد من التكهنات بشأن طبيعة المقالب التي يستعد لتقديمها.

استعدادات لموسم رمضان

ويعمل رامز جلال على التحضير لبرنامجه الجديد، تمهيداً لعرضه خلال موسم رمضان 2027، وسط ترقب لمعرفة الفكرة التي سيعتمد عليها، والنجوم الذين سيقعون ضحايا لمقالبه، في ظل اعتياده تقديم تجارب مختلفة تجمع بين المفاجآت والمواقف غير المتوقعة.

وارتبط اسم رامز ببرامج المقالب الرمضانية على مدار سنوات، إذ أصبحت أعماله من البرامج التي تحظى باهتمام واسع لدى شريحة من الجمهور في مصر ومختلف الدول العربية.

«رامز ليفل الوحش» في رمضان 2026

وكان رامز جلال قد شارك في موسم رمضان 2026 ببرنامج «رامز ليفل الوحش»، الذي استضاف خلاله مجموعة من نجوم الفن والغناء، من بينهم أحمد السقا، وغادة عبد الرازق، وهنا الزاهد، وأسماء جلال، وغادة عادل، ويارا السكري، وشيماء سيف وآخرون.

واعتمد البرنامج على وضع الضيوف في مواقف مفاجئة قبل الكشف عن هوية رامز، في إطار سلسلة برامج المقالب التي يواصل تقديمها خلال الموسم الرمضاني.