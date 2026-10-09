في خطوة تحمي حقوق الجمهور وتضمن نزاهة التذاكر، أعلنت الجهة المنظمة لحفل الفنان اللبناني فضل شاكر، المقرر إقامته على مسرح أبوبكر سالم ضمن فعاليات «موسم الرياض»، عن إلغاء مجموعة من التذاكر بعد رصد مخالفات واضحة في عمليات شرائها، مع التعهد بإعادة طرحها رسمياً خلال الأيام القادمة عبر المنصة المعتمدة.

وأوضحت الجهة المنظمة في بيانها أن المبالغ المدفوعة للتذاكر الملغاة ستُرد تلقائياً إلى المشترين عبر نفس وسائل الدفع التي استُخدمت في عمليات الحجز الأصلية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار التصدي لعمليات الشراء غير المشروعة وإعادة بيع التذاكر خارج القنوات الرسمية في السوق السوداء، مع وضع آليات تضمن منح الأولوية للجمهور الحقيقي الراغب في حضور الحفل. كما وجهت دعوة صارمة لمحبي الفنان بالابتعاد عن المصادر غير المعتمدة تفادياً لأي مشكلات قد تبطل صلاحية الدخول.

يذكر أن الإقبال الجماهيري الهائل دفع الجهة المنظمة لإقرار حفلتين متتاليتين للفنان فضل شاكر على مسرح أبوبكر سالم، حيث تنطلق الأولى في 22 أكتوبر الجاري، فيما يُقام الحفل الثاني في 23 من الشهر ذاته، ليقدم لجمهوره باقة من أروع أعماله القديمة والجديدة بعد غياب طويل عن إحياء الحفلات الجماهيرية.