قتلت الشرطة البرازيلية رجلاً مشتبهاً به احتجز 13 طفلاً تحت تهديد السلاح داخل مدرستهم في مدينة كوريتيبا جنوب البلاد، فيما لم يُصب أي من الأطفال بأذى.

وقالت المتحدثة باسم شرطة ولاية بارانا، ليتيسيا مارتينز، إن المشتبه به اقتحم أحد الفصول الدراسية واحتجز الأطفال والعاملين رهائن لمدة ساعتين، دون أن تكشف عن ملابسات مقتله أو أعمار الأطفال المحتجزين.

وأضافت، في تصريحات للصحفيين أمام مدرسة «سي إم آي آي ساو براذ»، أن الرجل هدد بسكب البنزين على نفسه وعلى الموجودين، مشيرة إلى أن فرق التفاوض التابعة للشرطة كانت في الموقع، لكنها لم تجد خياراً سوى تحييده، دون توضيح دوافعه.

ووقع الحادث في منطقة تسكنها الطبقة المتوسطة بمدينة كوريتيبا، التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون نسمة، وتقع على بعد 400 كيلومتر جنوب ساو باولو.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية أولياء أمور يبكون خارج المدرسة في انتظار معرفة مصير أبنائهم، بينما كانت المفاوضات بين الشرطة والمشتبه به مستمرة.

وبعد دقائق من وقوع انفجارين، ظهر أفراد الشرطة وهم يحملون عدداً من الأطفال إلى خارج المدرسة. وأعلنت بلدية كوريتيبا تقديم الدعم النفسي للأطفال والعاملين في المدرسة عقب الحادث.