يكرّم مهرجان «VS-FILM» للأفلام القصيرة جداً الفنانة المصرية وفاء عامر، خلال حفل افتتاح دورته الثالثة، المقرر إقامته في 28 أكتوبر الجاري بجامعة السويس، تقديراً لمسيرتها الفنية التي تضم عشرات الأفلام والمسلسلات والعروض المسرحية والإذاعية.

ويأتي تكريم وفاء عامر تقديراً لتجربتها الفنية المتنوعة، التي قدمت خلالها نحو 50 فيلماً، وأكثر من 70 مسلسلاً، و20 عرضاً مسرحياً، إلى جانب أعمال إذاعية، ومن أبرز أفلامها «كف القمر»، و«حين ميسرة»، و«رحلة مشبوهة»، و«التحويلة»، و«كشف المستور»، و«الليلة الكبيرة»، و«كارما».

وأعربت وفاء عامر عن تقديرها للمهرجان واعتزازها بالتكريم إلى جانب قامات فنية عربية، مؤكدة أن هذا التكريم يحتل مكانة خاصة لديها، لكونه يأتي من مهرجان متخصص في الأفلام القصيرة جداً. كما أشارت إلى اعتزازها بالتجارب السينمائية التي خاضتها، وتعاونها مع مخرجين ينتمون إلى مدارس فنية مختلفة.

من جانبه، أكد رئيس المهرجان الدكتور أسامة أبو نار أن تكريم وفاء عامر يأتي تقديراً لتجربتها السينمائية الحافلة بالأعمال المتميزة، موضحاً أن المهرجان يحرص على الاحتفاء بالفنانين أصحاب التجارب الفنية الثرية.

وأشار إلى أن برنامج الدورة يتضمن ندوة تكريمية للفنانة المصرية، تتحدث خلالها عن أبرز أعمالها السينمائية والمحطات المهمة في مشوارها الفني.

بدوره، أوضح المدير التنفيذي للمهرجان زياد باسمير أن برنامج التكريمات يضم أسماء فنية عربية قدمت أعمالاً بارزة للشاشة الكبيرة، لافتاً إلى أن وفاء عامر شاركت في أفلام طويلة وقصيرة جسّدت خلالها شخصيات إنسانية، وحصدت عن أعمالها جوائز من المهرجان القومي للسينما المصرية ومهرجان الإسكندرية لأفلام دول البحر المتوسط ومهرجان القاهرة السينمائي.