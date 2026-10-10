أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعودية كافة، للفترة من 1/10/2026م إلى 7/10/2026م، عن ضبط 13889 مخالفًا، منهم 6785 مخالفًا لنظام الإقامة، و3710 مخالفين لنظام أمن الحدود، و3394 مخالفًا لنظام العمل. وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1382 شخصًا، 33% منهم يمنيو الجنسية، و66% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 1%، كما تم ضبط 34 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

كما تم ضبط 21 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 33113 وافدًا مخالفًا، منهم 30438 رجلاً، و2675 امرأة.

وأحيل 18947 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و4596 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10431 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.