زار ضيوف الدفعة الرابعة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالمدينة المنورة، وذلك ضمن البرنامج الثقافي المعدّ للضيوف خلال زيارتهم المدينة المنورة.

واطّلع الضيوف على أقسام المعرض والمتحف التي تضم جناح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وجناح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجناحي مكة المكرمة والمدينة المنورة قديمًا، إلى جانب جناح الأدوات والمقتنيات التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، وأجنحة آدابه وأخلاقه وفضائله وشمائله، والسيرة النبوية، ورحلة حجة الوداع.

وشاهد الضيوف عددًا من المقاطع المرئية والصور التي تستعرض سماحة الدين الإسلامي والسيرة النبوية المطهرة وفضائل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من خلال توظيف تقنيات العرض الحديثة، بما في ذلك اللوحات ثلاثية الأبعاد، والبانوراما التعليمية، وقاعات العرض السينمائي.

يُشار إلى أن الدفعة الرابعة من البرنامج تضم 250 معتمرًا ومعتمرة يمثلون 21 دولة، هي: أوزبكستان، وباكستان، وبنغلاديش، والهند، وسريلانكا، ونيبال، والمالديف، وكازاخستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأذربيجان، وتركيا، وجورجيا، وروسيا، وبوتان، وأستراليا، ونيوزيلندا، وفانواتو، وجزر سليمان، وفيجي.