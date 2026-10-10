أحبط الجيش اليمني اليوم (السبت)، هجوماً حوثياً على جبهة الشقب جنوب محافظة تعز وقتل أكثر من 25 حوثياً.



وقال نائب رئيس دائرة التوجيه المعنوي في محور تعز العقيد عبدالباسط البحر إن المعارك متواصلة في مختلف جبهات محور تعز، وسط تصاعد حدة المواجهات، التي تركزت بصورة رئيسية في جبهات أطراف الشقب وأطراف الأقروض جنوب شرق المدينة، وجبل حبشي غرباً.



وأوضح أن 25 قتلوا وأصيب آخرون من مليشيا الحوثي الإرهابية، إثر كسر القوات المسلحة، مسنودة بالمقاومة الشعبية، لهجوم عنيف شنته المليشيا على جبهة الشقب جنوب شرق تعز، مبيناً أن هناك عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا، سقطوا أيضاً جراء كمائن نفذتها القوات واستهدفت عناصر المليشيا في جبهات أطراف المسراخ والبيرين جنوباً، وجبل حبشي غرباً.



ولفت إلى أن المسيّرات التابعة لمحور تعز تقدم إسناداً فاعلاً للقوات خلال المعارك وحققت إصابات مباشرة في صفوف عناصر المليشيا، مستهدفةً أسلحتهم وتعزيزاتهم في مختلف الجبهات، معلناً إسقاط طائرة مسيرة انتحارية لمليشيا الحوثي الإرهابية شرقي تعز.



وفيما يتعلق بقصف الطيران الحربي قال البحر: دك تجمعاً لمليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية سامع شرق تعز، كما شن غارات جوية استهدفت مواقع ومدفعاً نصبته المليشيا في منطقة مسلقة بجبل حبشي غربي تعز إضافة إلى ثلاث غارات على مواقع وتجمعات الإرهابيين في أطراف الأقروض وفي جبل سامع.