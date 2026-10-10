كشف الجيش الإيراني عن نشر أكثر من 50 وحدة قتالية وإسنادية على حدود البلاد، مؤكداً استعدادها لمواجهة التهديدات، والتعامل مع احتمال دخول قوات معادية إلى الأراضي الإيرانية.



وفي مقابلة مع وكالة "فارس"، أعادت وسائل إعلام إيرانية نشرها، (السبت)، أفاد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد علي جهانشاهي بأن الانتشار بدأ مع اندلاع الحرب الأخيرة، وأن الوحدات لا تزال في مواقعها.



وشمل الانتشار ألوية متحركة وقوات تدخل سريع ووحدات مدرعة وميكانيكية، إلى جانب المدفعية والهندسة والصواريخ والطائرات المسيّرة. امتدت مواقع الانتشار من شمال غربي البلاد إلى غربها وجنوب غربها، ومن الشرق إلى الجنوب الشرقي وسواحل مكران، بحسب القائد الإيراني.



وقال جهانشاهي إن نقل الأفراد والذخائر والمعدات جرى باستخدام مركبات ثقيلة، وإن التحركات نُفذت ليلاً تحت تهديد الطائرات والمسيّرات المعادية، معتبراً أن هذا الانتشار أسهم في ردع أي محاولة لدخول الحدود.



وأكد أن الجيش أجرى عمليات استطلاع في أنحاء البلاد لتحديد المواقع التي قد تُستخدم لهبوط طائرات معادية أو دخول قوات، بما فيها مطارات متروكة، ووضع ترتيبات لتخصيص وحدات لمواجهتها.



وأضاف أن القوات المنتشرة تواصل مهامها رغم صعوبات تشمل درجات حرارة تتجاوز 50 درجة مئوية، ورطوبة مرتفعة ونقصاً في بعض الإمكانات، مؤكداً جاهزيتها لتنفيذ العمليات.



وفي إطار الاستعدادات، قال قائد القوات البرية إن الجيش راجع خططه العملياتية وعدّل هيكله وتنظيمه القتالي، وعمل على تزويد الوحدات بأسلحة دقيقة وذكية وقادرة على العمل ضمن شبكات مترابطة، مع تطوير تدريب الأفراد.



ولفت إلى إنشاء خنادق وأنفاق ومواضع إطلاق نار وتحصينات دفاعية داخل المعسكرات، بهدف تقليل الخسائر البشرية والحد من تعرض المعدات للاستهداف.



وذكر أن القوات البرية نفذت خلال الحرب عمليات هجومية بالصواريخ، وأطلقت آلاف المسيّرات من طراز "آرش" باتجاه قواعد أمريكية في المنطقة وإسرائيل، وفق روايته. وأضاف أن إنتاج المعدات استمر أثناء الحرب ولا يزال متواصلاً، معتبراً أن قدرات وحداته وجاهزيتها أصبحت أعلى مما كانت عليه قبل القتال.



واعترف بتعرض عدد من المعسكرات لهجمات وتدمير مساحات واسعة من مبانيها، لكنه قال إن توزيع القوات والتحصينات أسهما في الحد من الخسائر، دون تقديم حصيلة محددة للضحايا.