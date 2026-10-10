عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن الكرملين قوله: إن بوتين عرض على ترمب خلال اتصالهما الهاتفي، موقف إيران بشأن تسوية محتملة للصراع في الشرق الأوسط، بدعم من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.



وذكرت الوكالة الروسية أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال: "بالتنسيق مع الرئيس الإيراني، نقل بوتين إلى ترمب وجهة نظر الجانب الإيراني بشأن حل محتمل للصراع".



منذ شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غاراتها الأولى على إيران في نهاية فبراير، اصطدمت محاولات التوصل لاتفاق ينهي الأزمة بأزمة مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.



وكان الزعيمان قد أجريا مباحثات هاتفية استمرت نحو ساعة ونصف الساعة، تضمنت عرضاً روسياً لحل أزمة "يورانيوم إيران المخصب" الذي تطالب واشنطن طهران بالتخلص منه. وأبلغ بوتين ترمب أن "عرض موسكو نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا لا يزال مطروحاً".



من جانبه، أبلغ مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف الصحفيين، بأن بوتين شدد على أن الخيارات الدبلوماسية بشأن الملف الإيراني لم تستنفد بأي حال من الأحوال، إذ يمكن، بل ينبغي، التوصل إلى اتفاق مع طهران عبر المفاوضات.



وبحسب المسؤول الروسي: "بادر ترمب بتهنئة بوتين بحرارة بمناسبة عيد ميلاده، وتمنى له النجاح وموفور الصحة. وحرص على نقل تحيات زوجته ميلانيا"، و"أعربا عن ارتياحهما لعمل قنوات التواصل القائمة بين البلدين عبر الإدارات الرئاسية وأجهزة الاستخبارات والوكالات المعنية الأخرى".



وأضاف أن إمكانية استئناف المحادثات الثلاثية التي تشمل الولايات المتحدة وأوكرانيا نوقشت خلال المحادثة السابقة بين الرئيسين، مع احتمال استئناف المفاوضات مباشرة بعد انتخابات مجلس الدوما الروسي، لكنه أشار إلى أن "الوضع مختلف الآن".



واعتبر أن محاولات كييف لعرقلة الانتخابات البرلمانية في روسيا فعلياً أدت إلى تقويض إمكانية استئناف المفاوضات بشكل فوري، وكما قال الرئيس، سننظر في الموعد الذي يمكن فيه استئناف هذه المفاوضات".



توصل ترمب لاتفاق مع بوتين بشأن إمدادات الديزل، وهو أمر حاسم في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، حيث أدت زيادة أسعار المحروقات إلى انخفاض في شعبية الجمهوريين قبل الاستحقاق الأهم لمستقبل الرئاسة خلال العامين القادمين.



وفيما يتعلق بحرب أوكرانيا، أبلغ بوتين ترمب أن موقف روسيا بشأن أهداف وغايات عمليتها العسكرية لم يتغير، وأنها تظل مستعدة أيضاً للتوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية تحقق سلاماً دائماً ومستداماً.