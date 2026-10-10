دان رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية-السعودية النائب عبدالباسط الكباريتي، الاعتداءين الحوثيين اللذين استهدفا مرافق مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية في الرياض، مؤكداً تضامن الأردن الكامل مع المملكة في مواجهة ما يستهدف أمنها وسيادتها واستقرارها.



وأكد الكباريتي أن استهداف المطارات والطائرات والمنشآت المدنية يشكل تهديداً مباشراً لسلامة المدنيين، وانتهاكاً للقانون الدولي والقواعد التي تكفل حماية المنشآت المدنية وسيادة الدول، مشدداً على رفض هذه الاعتداءات.



ودعا إلى توحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية، وتغليب الحوار والحلول السياسية للحد من التوتر والتصعيد، مؤكداً، باسمه واسم أعضاء اللجنة، الوقوف إلى جانب المملكة قيادةً وحكومةً وشعباً، ورفض أي اعتداء يمس أمنها وسلامة أراضيها.