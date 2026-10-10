أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب للمتقدمين للماجستير المهني نتيجة الاختبار التخصصي فقط دون اشتراط وجود درجة للاختبار العام؛ إذ يمكن للراغبين الدخول على منصة التقديم وإعادة المحاولة لإكمال الطلب.



ويأتي ذلك بعد الجدل الذي صاحب اشتراط المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي للمتقدمين على برنامج الماجستير المهني في التدريس من خريجي وخريجات الجامعات الجدد الحصول على نتيجة الاختبارين حتى يتم استكمال إجراءات التسجيل على المقاعد المتاحة في الجامعات الست المحددة مسبقاً.



يشار إلى أن المعهد أعلن عن تمديد فترة التسجيل في البرنامج حتى (الثلاثاء) للخريجين والخريجات الجامعيين الراغبين في الالتحاق بالوظائف التعليمية الجديدة بعد اشتراط وزارة التعليم الحصول على الماجستير للراغبين في الالتحاق بمهنة التدريس خلال السنوات القادمة.



ويقدّم البرنامج مسارًا مهنيًا لإعداد المرشح قبل دخوله مهنة التعليم، من خلال بناء جداراته في التدريس وإدارة الصف والتقويم، وربط معارفه الأكاديمية بالتطبيق والتدريب الميداني كما يوجّه إعداد المرشحين وفق حاجات الميدان من التخصصات والمراحل التعليمية؛ بما يعزز جاهزيتهم للممارسة ويرفع جودة إعداد المعلم منذ بداية مسيرته المهنية ويسهم في رفع جودة إعداد المعلمين على مستوى المنظومة كما يساعد المدرسة على استقبال معلم أكثر استعداداً للممارسة، وينعكس ذلك على جودة التعليم في المجتمع.