أنهت الفنانة السورية سوزان نجم الدين الجدل الذي أثاره مقطع فيديو جمعها بالفنانة المصرية لبلبة خلال حفل زفاف نجل الفنانة المصرية صابرين، بعدما فسرت إحدى اللقطات على منصات التواصل الاجتماعي باعتبارها تجاهلاً من لبلبة لها، ما فتح الباب أمام تكهنات بشأن وجود خلاف بينهما.



سوزان نجم الدين تحسم الجدل

وردت سوزان نجم الدين على ما أثير حول الواقعة، مؤكدة في تصريحات تلفزيونية أن علاقتها بلبلبة لا يوجد فيها أي خلافات، ومعربة عن محبتها لها، إذ قالت: «لبلبة حبيبتي وتعمل اللي هي عايزاه، والعلاقات الإنسانية مش لحظة عابرة.. إحنا أكبر من كده بكتير».

وأوضحت أن المواقف العابرة لا يمكن أن تكون مقياساً للحكم على العلاقات الإنسانية، مشيرة إلى أن المقاطع المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي قد تنقل صورة غير مكتملة عن حقيقة ما يحدث، ولا تعكس بالضرورة طبيعة العلاقات بين أصحابها.



تفاصيل أزمة فيديو الرقص

وبدأت القصة عقب تداول مقطع من حفل زفاف نور عبد اللطيف، نجل الفنانة صابرين، ظهرت فيه سوزان نجم الدين وهي تحاول مشاركة لبلبة الرقص، بينما بدت الأخيرة غير منتبهة لمحاولتها في تلك اللحظة.

وأثارت اللقطة تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، الذين انقسمت آراؤهم بشأن الموقف، إذ اعتبره بعضهم تجاهلاً، فيما ربط آخرون ما حدث بطبيعة الأجواء خلال الاحتفال، ومع تصاعد التكهنات حول وجود خلاف بين الفنانتين، جاء رد سوزان نجم الدين لينفي تلك الاستنتاجات.



آخر أعمالها

وكان آخر ظهور لسوزان نجم الدين في الدراما المصرية من خلال مسلسل «الحشاشين»، الذي عُرض خلال موسم رمضان 2024، وشارك في بطولته كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب وميرنا نور الدين ونيقولا معوض وأحمد عيد، إلى جانب عدد من الفنانين.

ويعد المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، وشارك في بطولته أيضًا محمد رضوان وسامي الشيخ وإسلام جمال وعمر الشناوي ونور إيهاب، وآخرون.