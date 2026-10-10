استقر الفنان المصري أحمد فهمي على الاسم النهائي لمسلسله الجديد «نجم الموسم»، المقرر أن يخوض به سباق دراما رمضان 2027، بالتزامن مع استمرار التحضيرات لانطلاق التصوير خلال نوفمبر القادم، تحت قيادة المخرج حسين المنباوي.



15 حلقة في رمضان 2027

ويأتي المسلسل في 15 حلقة، ضمن الأعمال الدرامية القصيرة التي تحجز لنفسها مساحة في الموسم الرمضاني، فيما يواصل فريق العمل استعداداته لبدء التصوير، تمهيداً للانتهاء من مراحل الإنتاج قبل موعد العرض.

ويشارك في تأليف «نجم الموسم» ضياء محمد ومحمد عبد الله وأحمد درويش ومعتز حمادي، ضمن ورشة Exi التابعة لأحمد فهمي، فيما يتولى إنتاج العمل المنتج تامر مرسي، ومن المقرر الكشف عن بقية تفاصيله وأبطاله خلال الفترة القادمة، بالتزامن مع استكمال التحضيرات لبدء التصوير.



أعمال جديدة

وعلى صعيد السينما، يشارك أحمد فهمي في بطولة فيلم «الفيل عالدرفيل»، إلى جانب الفنانة أسماء جلال وحاتم صلاح، بمشاركة مجموعة من النجوم. ويتولى أحمد عبدالوهاب إخراج العمل، فيما كتب السيناريو والحوار شريف الليثي.



آخر أعمال

وسبق أن شارك أحمد فهمي في مسلسل «ابن النادي»، الذي عرض سابقاً، متناولاً كواليس وأزمات كرة القدم المصرية، بمشاركة آية سماحة وسيد رجب وسينتيا خليفة وحاتم صلاح وآخرون، والعمل من إنتاج طارق الجنايني.