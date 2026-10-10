غيّب الموت، اليوم (السبت)، الأديب والكاتب عمران بن محمد بن حمد العمران، عضو مجلس الشورى سابقًا، وأول رئيس تحرير لجريدة الرياض، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في مجالات الصحافة والأدب والثقافة.

وسيُصلّى على الفقيد بعد صلاة عصر اليوم (السبت)، في جامع الملك خالد بالرياض، فيما يُستقبل العزاء للرجال والنساء في منزله بحي حطين، على طريق الأمير تركي الأول، من الساعة الرابعة عصرًا حتى التاسعة مساءً.



وُلد الراحل في الرياض عام 1352هـ، وتخرّج ضمن أول دفعة من كلية اللغة العربية عام 1377هـ، وتولى رئاسة تحرير جريدة الرياض عام 1385هـ، ليكون أول من تولى هذا المنصب في الصحيفة، ويترك بصمة في مسيرة الصحافة.



وامتدت تجربة العمران إلى التأليف والكتابة الأدبية والشعر، إذ أصدر خمسة مؤلفات وديوانًا شعريًا، تولت دار الثلوثية نشرها، وتنوعت موضوعاتها بين المقالة والشعر والتوثيق الأدبي، ومن أبرزها «شؤون وآراء»، و«الأمل الظامئ»، و«حديث عابر»، الذي يضم مقالاته، و«من وحي السنين»، وهو ديوان شعري، إلى جانب كتاب «من أعلام الشعر اليمامي»، الذي ألّفه في الرابعة والعشرين من عمره، بالتزامن مع تخرّجه في كلية اللغة العربية.



«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.