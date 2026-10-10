كشف تقرير صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تصدّر منتخب الأرجنتين قائمة المنتخبات الأكثر تعرضاً للهجمات والإساءات عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال كأس العالم 2026، في ظل تصاعد اتهامات بمنحه مساعدات تحكيمية، إلى جانب تعرضه لإساءات ذات طابع عنصري وكراهية للأجانب.



وذكرت شبكة «TyC Sports» الأرجنتينية أن التقرير، الذي أعدته خدمة الحماية على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لـ«فيفا» (SMPS)، رصد تزايد الهجمات الإلكترونية التي استهدفت المنتخب الأرجنتيني مع تقدم منافسات البطولة، مشيراً إلى أن الاتهامات المتعلقة بالاستفادة من قرارات تحكيمية مزعومة كانت من أبرز دوافع تلك الهجمات.



وشملت الدراسة الفترة من 9 يونيو إلى 20 يوليو 2026، وحللت أكثر من 17.1 مليون منشور وتعليق عبر منصات «إكس» و«إنستغرام» و«فيسبوك» و«تيك توك»، بالتزامن مع اقتراب اليوم العالمي للصحة النفسية.



وعلى مستوى الإساءات الموجهة إلى اللاعبين بصورة فردية، حل الأرجنتينيون في المركز الرابع، خلف نظرائهم من فرنسا وإنجلترا والبرتغال، فيما برزت العنصرية بوصفها أحد أبرز أشكال الاعتداءات، خصوصاً الإساءات المرتبطة بالأصول الإفريقية لبعض اللاعبين.



ولم يكشف التقرير هوية اللاعب الأكثر تعرضاً للمضايقات خلال البطولة، مكتفياً بالإشارة إلى أنه واجه إساءات عنصرية وممارسات تمييزية.



وفي مفارقة لافتة، جاءت الأرجنتين أيضاً في صدارة الدول التي انطلقت منها الرسائل العنصرية، بينما تصدرت أوروبا قائمة المناطق الأكثر إصداراً للهجمات الإلكترونية بمختلف أشكالها، تلتها أمريكا الجنوبية.



ولم تقتصر التجاوزات على المنتخبات واللاعبين، إذ أشار التقرير إلى أن الحكام كانوا الأكثر تعرضاً للتهديدات الخطيرة، كما استُهدفوا بمحاولات نشر بياناتهم الشخصية عبر الإنترنت بغرض مضايقتهم، وسط اتهامات بالفساد والتلاعب بنتائج المباريات.