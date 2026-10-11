تمكنت شرطة هونغ كونغ من استعادة كمية من الذهب تُقدّر قيمتها بنحو 30 مليون دولار هونغ كونغي، أي ما يعادل 3.8 مليون دولار أمريكي، بعد سرقتها من غرفة في أحد الفنادق بمنطقة كوان تونغ، في عملية نُفذت بأسلوب محكم.

وبدأت القضية عقب تلقي الشرطة بلاغًا من رجل صيني أفاد بسرقة نحو 30 كيلوغرامًا من حبيبات الذهب الخالص من حقيبته أثناء إقامته في الفندق.

وبحسب إفادته، عمد الجناة إلى استبدال الذهب بثماني زجاجات من منعم الأقمشة، متقاربة معه في الوزن، في محاولة لإخفاء السرقة وتأخير اكتشافها. وتزامن الحادث مع اختفاء صديق كان يشاركه الغرفة، ما أضاف مزيدًا من الغموض إلى ملابسات القضية.

وأسفرت التحريات عن القبض على رجلين يُشتبه في تورطهما في السرقة، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها لكشف تفاصيل التخطيط للعملية، والتحقق من احتمال وجود شركاء آخرين وراء الحادث.