نالت المدير العام للإدارة العامة للتطوع بهيئة الهلال الأحمر منيرة الحمزة، وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية للعام 2026، تقديراً لإسهاماتها في تطوير العمل التطوعي والإنساني، وقيادة مبادرات عززت المشاركة المجتمعية وكفاءة الخدمات الإسعافية.

وجاء التكريم تقديراً لجهود منيرة الحمزة في إطلاق منصة التطوع الرقمية، وبرنامج «كفو» لتحفيز المتطوعين، والمساهمة في تطوير تطبيق «المستجيب»، إلى جانب تطوير برامج التطوع الإسعافي في مناطق المملكة ومواسم الحج والعمرة، بما أسهم في نشر ثقافة التطوع ورفع جاهزية المجتمع للاستجابة للحالات الطارئة.

وأسهمت هذه الجهود في وصول عدد المتطوعين والمتطوعات إلى أكثر من 332 ألفاً، وتنفيذ أكثر من 152 ألف فرصة تطوعية، وتحقيق ما يزيد على 8.3 ملايين ساعة تطوعية، في مؤشر على تنامي أثر العمل التطوعي في المجالات الإنسانية والمجتمعية.

ويعكس هذا الإنجاز حضور المرأة السعودية في المواقع القيادية، ودورها في تطوير الخدمات الصحية والإسعافية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرنامج تحول القطاع الصحي في تنمية القدرات الوطنية وتعزيز المشاركة المجتمعية.