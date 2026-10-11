اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دليل نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها، بهدف تنظيم نقل الحيوانات محلياً ودولياً، والحد من انتشار الأمراض الوبائية، وضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير الرفق بالحيوان.

وحدد الدليل 10 فئات غير صالحة للسفر، تشمل الحيوانات المريضة والمصابة والضعيفة والمعاقة، والعاجزة عن النهوض أو الحركة دون ألم، والعمياء تماماً، والمواليد التي لم يلتئم جرح سرتها، والحيوانات الحوامل في العشر الأخير من الحمل، أو التي وضعت حملها خلال الـ48 ساعة السابقة وتسافر دون مواليدها، إضافة إلى الحيوانات التي قد تتضرر من سوء الأحوال الجوية، والتي لم يمضِ على قص قرونها أو أظلافها 14 يوماً على الأقل، مع مراعاة الاستثناءات المحددة في الدليل.

واشترط الدليل فحص الحيوانات قبل السفر بـ24 ساعة، واستكمال التحصينات قبل الرحلة بخمسة أيام، ونقل الحيوانات السليمة فقط بموجب شهادة بيطرية رسمية توضح حالتها الصحية وتحصيناتها. كما ألزم باستكمال وثائق الإرسالية، متضمنة بيانات الحيوانات والمرسل والمرسل إليه، وخطة الرحلة والطوارئ، ومعلومات التحميل والتفريغ، ومؤهلات السائق اللازمة لضمان سلامة الحيوانات وإمكانية تتبعها إلى مزرعة المنشأ.

وحظر الدليل نقل الحيوانات لأكثر من ثماني ساعات دون فترات راحة وتوفير الماء والغذاء، ونقلها خارج المناطق التشغيلية المعلنة دون موافقة الوزارة، أو استخدام وسائل نقل غير معتمدة أو غير مهيأة. كما ألزم بتفقد الحيوانات بعد 30 دقيقة من بدء الرحلة، ثم كل ساعتين، وتوفير مرافقين مؤهلين للتعامل معها، ومنع خلط الحيوانات التي قد يؤذي بعضها بعضًا.

وأكد الدليل، حظر استخدام وسائل الإكراه المؤلمة، مثل السوط ولوي الذيل والمنخس والأدوات الحادة، لدفع الحيوانات إلى الحركة، مع منع إلقاء الحيوانات النافقة في الميناء، والسماح بالقتل الرحيم وفق الضوابط المعتمدة.