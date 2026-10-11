أعربت الحكومة اليمنية عن تضامنها الكامل ووقوفها الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعبًا، وأدانت بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، واصفة الاعتداء بأنه تصعيد عدائي خطير يجسد إصرار ميليشيا الحوثي الإرهابية على تهديد أمن المملكة واستهداف المنشآت المدنية وتعريض حياة المدنيين للخطر.

وقالت في بيان إن استهداف المطارات والمنشآت المدنية يمثل اعتداءً مرفوضًا على أمن الدول واستقرارها وانتهاكًا للقواعد والقوانين الدولية، مشيرة إلى أن الاعتداء يكشف مجددًا عن الطبيعة العدوانية للميليشيا الحوثية التي لا تتردد في توسيع دائرة تهديداتها وضرب مقومات الأمن والاستقرار في المنطقة، خدمةً للأجندة الإيرانية ومشاريعها التخريبية.

وشدد البيان على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة وأي استهداف لأراضيها أو منشآتها المدنية هو اعتداء على حق شعوب المنطقة في الأمن والاستقرار وحرية التنقل وسلامة الملاحة الجوية.

وقال: إن هذه الاعتداءات لن تنال من متانة العلاقات الأخوية والمصير المشترك بين البلدين ولا من الموقف اليمني الثابت في مواجهة الإرهاب والتهديدات التي تستهدف أمن المملكة وسيادتها، مؤكدًا وقوف اليمن إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومرافقها وسيادتها.

وجددت الحكومة اليمنية تقديرها للدور المحوري الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في دعم اليمن وقيادته الشرعية ومساندة شعبه في استعادة دولته ومؤسساته وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.