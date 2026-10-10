رحبت أمريكا اليوم (السبت) بقرار للبرلمان الأوروبي يدعو إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمواجهة الإرهاب المرتبط بالتيارات المتطرفة ونفوذ شبكات جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدة مواصلة إجراءاتها ضد فروع الجماعة المتورطة في أنشطة إرهابية وزعزعة الاستقرار.



وقال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، في منشور على منصة «إكس»، إن واشنطن ترحب بقرار البرلمان الأوروبي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات حاسمة ضد فروع جماعة الإخوان المتورطة في الإرهاب والأنشطة المزعزعة للاستقرار.



وأضاف بولس: أمريكا تشجع مواصلة التعاون مع الشركاء الأوروبيين لمكافحة الإرهاب، وتعطيل شبكات التطرف العنيف، وحماية الأمن المشترك، في تأكيد على أهمية التنسيق بين الجانبين لمواجهة التهديدات الأمنية.



يأتي الموقف الأمريكي عقب اعتماد البرلمان الأوروبي قراراً يدعو إلى اتخاذ تدابير أقوى لمواجهة الإرهاب ونفوذ شبكات الإخوان. ويدعو القرار إلى تشديد الإجراءات ذات الصلة، فيما لا يعني اعتماده بمفرده إدراج الجماعة تلقائياً على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.



وحظي القرار، الذي قدمه حزب الشعب الأوروبي، بدعم من المحافظين وأقصى اليمين، إضافة إلى بعض المشرعين الليبراليين، وجرى تمريره بأغلبية 381 صوتاً مؤيداً، مقابل 167 صوتاً معارضاً و15 صوتاً ممتنعاً، خلال عملية التصويت.



يذكر أن إدارة الرئيس دونالد ترمب قد اتخذت خطوات ضد نشاط جماعة الإخوان في الولايات المتحدة، في 24 نوفمبر حيث وقّع ترمب أمراً تنفيذياً بدأ بموجبه مسار دراسة تصنيف فروع محددة من الجماعة منظمات إرهابية أجنبية، أو إدراجها ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين تصنيفاً خاصاً، مع توجيه وزارتي الخارجية والخزانة إلى تقييم فروع في مصر والأردن ولبنان.