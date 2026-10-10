رجّح رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بيدرو بروينسا عودة نجم النصر كريستيانو رونالدو للمشاركة مع منتخب البرتغال في فترة التوقف الدولي المقبلة، بعد أزمته مع جورجي جيسوس.



إيقاف احترازي

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد البرتغالي قد أعلنت اليوم (السبت) فتح إجراء تأديبي بحق كريستيانو رونالدو، مع إيقافه احترازياً، بسبب مغادرته معسكر المنتخب قبل مواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية، عقب تفاقم أزمته مع جيسوس، الذي رفض الاعتماد عليه في مباراة النرويج رغم وعده بالمشاركة لمدة 30 دقيقة.

رغبة في عودة رونالدو

وقال بروينسا في تصريحات نقلتها صحيفة «أبولا» البرتغالية: «لن أعلق بأي شكل من الأشكال على الإجراء التأديبي بحق كريستيانو رونالدو، فهو إجراء طبيعي».

وأضاف: «أود التأكيد على ضرورة الهدوء، لقد تحدث رئيس الاتحاد البرتغالي، والمدرب، والقائد، واللاعبون، هذا هو وقت الهدوء والاتزان، ونحن نجلس جميعاً إلى طاولة واحدة، وهناك رغبة كبيرة في استعادة قائدنا في نوفمبر المقبل».

استمرار التحقيق

وتابع: «ستسير الإجراءات التأديبية بصورة طبيعية، وستتولى الجهات المختصة تقييم الأمر باستقلالية، لكن ما نؤكده هو رغبة الاتحاد البرتغالي في استعادة قائد المنتخب سريعاً طالما في حالة تسمح له بالمشاركة من الناحية الرياضية».

وأشار: «الأهم أن رونالدو نفسه لديه رغبة كبيرة في العودة إلى المنتخب، المكان الذي يقول إنه يشعر فيه بالسعادة، هذه لحظة ندعو فيها إلى الهدوء والاتزان، فكل منا يؤدي دوره، لأن الرغبة مشتركة بين الجميع».

«سوء فهم»

واختتم: «بعد تجاوز الخلافات، التي حرصت على وصفها بأنها مجرد سوء فهم، علينا التعلم مما حدث وفي الوقت الحالي، فإن رغبتنا هي عودة أفضل لاعب برتغالي في التاريخ إلى صفوفنا، بعدما أمضى أكثر من عقدين مع الاتحاد والمنتخب، وهما المكانان اللذان يحب الوجود فيهما، وسيوفر رئيس الاتحاد البرتغالي جميع الظروف اللازمة لتحقيق ذلك».