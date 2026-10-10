حقق فريق برشلونة فوزاً سهلاً على ضيفه خيتافي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (السبت) على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني «لا ليغا»، ليحلق وحيداً في الصدارة بالعلامة الكاملة.

أهداف المباراة

فرض برشلونة هيمنته على الشوط الأول، إذ افتتح التسجيل بعد دقيقتين فقط من صافرة البداية عن طريق أنتوني غوردون، ثم أضاف غابرييل جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 30.

ووقع الفرنسي جول كوندي على ثالث أهداف البلوغرانا في الدقيقة 73، فيما دخل المهاجم المصري الشاب حمزة عبدالكريم في الدقيقة 82 بديلاً لجيسوس.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 24 نقطة في صدارة ترتيب «الليغا»، بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.