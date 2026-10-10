نعى وزير الإعلام سلمان الدوسري وعدد من الكتّاب والصحفيين الأديب والكاتب عمران بن محمد بن حمد العمران، عضو مجلس الشورى سابقًا وأول رئيس تحرير لجريدة «الرياض»، مستذكرين إسهاماته في الصحافة والأدب والعمل الوطني، وما تركه من مؤلفات وتجربة مهنية ارتبطت بمرحلة مبكرة من تاريخ الصحافة السعودية.

وكتب وزير الإعلام عبر حسابه على منصة «إكس»: «رحم الله الأستاذ عمران العمران، أحد رواد الصحافة والأدب في المملكة، وأول رئيس تحرير لصحيفة الرياض، خدم وطنه في العمل الحكومي، وترك أثرًا إعلاميًّا وإرثًا أدبيًّا يبقى شاهدًا على رحلة عطائه، خالص العزاء لأسرته ومحبيه، وأسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته».

واستذكر عضو مجلس الشورى السابق الكاتب الدكتور حمد القاضي في حديثه إلى عكاظ، ريادة العمران في الصحافة إذ عمل كاتبًا ونائبًا لرئيس تحرير «اليمامة» مع مؤسسها الشيخ حمد الجاسر، ثم تولى رئاسة تحرير جريدة «الرياض» بوصفه أول رئيس لتحريرها. وأشار القاضي إلى إسهاماته الشعرية من خلال ديوانه «الأمل الظامئ»، ودراساته الأدبية المبكرة عن أعلام الشعر وكتابه عن الشاعر ابن المقرب الأحسائي، إلى جانب كتاباته الاجتماعية والوطنية في بواكير التنمية، وما تولاه من مناصب في خدمة الوطن.

وقال الكاتب والصحفي عبدالله الحسني لـ«عكاظ» إن رحيل العمران يمثل خسارة لأحد رواد الصحافة والثقافة في المملكة، مشيرًا إلى أنه ينتمي إلى جيل لم تكن الصحافة لديه مجرد مهنة، بل مسؤولية ثقافية ووطنية، وميدانًا للمشاركة في بناء الوعي العام.

وأضاف الحسني: «حين نستعيد عمران العمران، فإننا لا نستعيد أول رئيس تحرير لصحيفة الرياض فحسب، بل نستعيد مرحلة مهمة من تاريخ صحافتنا الوطنية، كان فيها الأديب والصحفي والباحث يجتمعون في شخصية واحدة. وقد كان العمران نموذجًا لهذا الجيل الذي لم يفصل بين العمل الصحفي والاهتمام بالأدب والفكر وشؤون المجتمع».

وأشار إلى أن علاقة العمران بصحيفة «الرياض» ظلّت وثيقة رغم قصر مدة رئاسته لتحريرها، مستشهدًا بقوله عند بلوغ الصحيفة عامها الستين: «أتمنى أن تكون على القمة اليوم وكل يوم»، مضيفًا: «هذه العبارة تختصر معنى الانتماء المهني النبيل؛ فقد غادر الرجل موقعه الإداري، لكن المؤسسة بقيت حاضرة في وجدانه».

وأوضح الحسني أن تجربة الراحل الثقافية تستحق مزيدًا من الدراسة، وقال: «تضم مكتبتي خمسة من مؤلفاته، هي: هوامش أدبية، وشؤون وآراء، ومن أعلام الشعر اليماني، وديواناه الأمل الظامئ ومن وحي السنين. وهذه المؤلفات تكشف عن شخصية متعددة الاهتمامات، تجمع بين الحس الشعري والبحث الأدبي والكتابة الفكرية والصحفية، وتؤكد أن ريادته لا تختزل في منصبه الصحفي، على أهميته التاريخية».

كما أشار إلى أن الراحل جمع بين عطائه الثقافي وخدمة وطنه في عدد من المواقع الإدارية المختلفة.

وعن رحيل العمران قبيل موعد الاحتفاء به، قال الحسني: «كانت المفارقة موجعة؛ فقد كنا نتهيأ لاستعادة سيرته في محاضرة ثقافية، فجاء نبأ وفاته قبل أيام من انعقادها. وكأن القدر أراد أن تتحول المناسبة من احتفاء به في حياته إلى شهادة وفاء لذكراه».

واختتم الحسني تصريحه بقوله: «إن الوفاء الحقيقي لروادنا لا يقتصر على رثائهم، وإنما يتجسد في قراءة أعمالهم، وتوثيق تجاربهم، وتعريف الأجيال الجديدة بما قدموه. لقد رحل عمران العمران، لكن ما تركه من أثر صحفي وأدبي وفكري يظل جزءًا من ذاكرتنا الوطنية. رحمه الله رحمة واسعة، وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان».

من جانبه، قال الصحفي بجريدة «الرياض» ومجلة «اليمامة» محمد الحسيني لـ«عكاظ»: «رحم الله الأستاذ عمران بن محمد بن حمد العمران، أول رئيس تحرير لجريدة الرياض، الذي بقي اسمه حاضرًا في ذاكرة المؤسسة حتى الآن، ورغم أنني لم أعمل معه أو أعاصره، لكن كثيرًا ما كنت أسمع من الزملاء قصصًا عنه، وعن حكمته في إدارة الجريدة، وعن قدرته على بناء جيل كامل من الصحفيين الذين حملوا رسالة الجريدة لسنوات طويلة».

وأضاف: «كان رحمه الله يُذكر دائمًا بوصفه رجلًا هادئًا، صادقًا في عمله، قريبًا من فريقه، ويحرص على أن تكون الكلمة مسؤولية قبل أن تكون مهنة. وبرحيله، نفقد أحد أسماء جيل الرواد الذين أسسوا لمرحلة مهمة في تاريخ الصحافة السعودية».

وكان العمران، الذي توفي اليوم (السبت)، قد وُلد في الرياض عام 1352هـ، وتخرّج ضمن أول دفعة من كلية اللغة العربية عام 1377هـ، وتولى رئاسة تحرير جريدة «الرياض» عام 1385هـ، ليكون أول من شغل هذا المنصب في الصحيفة.