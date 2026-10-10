صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضغوطه على أوكرانيا، مطالباً شعبها باختيار رئيس جديد.

واتهم ترمب اليوم (السبت) الرئيس فولوديمير زيلينسكي بتعطيل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع روسيا، وذلك غداة اتصال أجراه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترمب: إن زيلينسكي أضاع فرصاً عديدة لتسوية الحرب، متهماً إياه بالتسبب في مشكلات للولايات المتحدة والعالم عبر استهداف مصافي النفط الروسية. وطالب ترمب نظيره الأوكراني بوقف هذه الهجمات فوراً، قائلاً: إن بإمكانه اتخاذ ما يشاء من قرارات، لكن استهداف المصافي الروسية ليس من بينها. ووجّه ترمب رسالة مباشرة إلى الأوكرانيين، قائلاً: «أقترح أن يختاروا قائداً جديداً حتى يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق»، مضيفاً أن الوقت حان لوجود رئيس جديد لأوكرانيا.

وفي تصريحات منفصلة بشأن إيران، اكتفى ترمب بالقول: «سندرس الأمر»، دون الكشف عن تفاصيل بشأن الخطوات المحتملة التي قد تتخذها إدارته.

وجاء التصعيد الأمريكي عقب قرار ترمب إبرام اتفاق لتوريد الديزل مع روسيا، وفق ما نقله موقع «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي مطلع على المناقشات، قال إن زيلينسكي تجاهل نحو ستة طلبات أمريكية لوقف استهداف مصافي النفط الروسية.

وأثار الاتفاق خلافاً جديداً بين واشنطن وكييف؛ إذ قال زيلينسكي إنه فوجئ به، واصفاً إياه بأنه «غير عادل وغير نزيه»، معتبراً أنه يقدم هدية غير مبررة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتتزامن هذه التطورات مع تقارير عن احتمال توجه المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو خلال الأسبوعين القادمين، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أكد، أمس، ترحيب موسكو بزيارة المبعوثين الأمريكيين، مشيراً إلى استعداد بوتين للقائهما. وأضاف أن روسيا مستعدة للاستماع إلى الأفكار والمقترحات التي يناقشها المفاوضان مع الجانب الأوكراني في الولايات المتحدة، إذا قررا عرضها على القيادة الروسية.