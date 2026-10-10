لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (السبت)، بالمشاركة في الضربات على الحوثيين، موضحاً أنه يدرس الأمر.

ورد ترمب على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قررت الانضمام إلى السعودية في مواجهة الحوثيين: "قد نفعل ذلك، سندرس الأمر، علمنا للتو بالهجوم الأخير (استهداف مطار الملك خالد الدولي)، لذا سنتخذ قراراً، نحن نتحرك بسرعة كبيرة".

ضربات للجيش اليمني على مواقع الحوثيين

في المقابل، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي، تنفيذ القوات المسلحة اليمنية، خلال الساعات الـ24 الماضية وفي إطار عملية "فجر اليمن"، أكثر من 1900 عملية استهداف مباشرة ودقيقة في الجبهات الشرقية والغربية والجنوبية الغربية، موضحاً أن الضربات طالت مخازن أسلحة وذخائر، وتحصينات ومعسكرات ومواقع عسكرية، ونقاطاً على هيئات حاكمة يحتلها العدو، وتعزيزات ومناطق حشد وتجميع، ومرابض لمدفعية الميدان، ووسائط لنقل العناصر والإمدادات، إضافة إلى أهداف عسكرية مشروعة وعالية القيمة في عمق مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأشار إلى أن العمليات، وفق التقديرات الميدانية الأولية، أسفرت عن تحييد أكثر من 1150 من عناصر المليشيا، وتدمير وإعطاب أكثر من 180 آلية ووسيلة قتالية ونقل وإمداد، ما أضعف قدرتها على المناورة والإسناد وإدامة أعمالها القتالية. ولفت إلى أن القوات البرية اليمنية واصلت تطوير هجومها، محققةً تقدماً ميدانياً جديداً، واستعادة مواقع، وبسط السيطرة على هيئات حاكمة إضافية وتثبيت المكاسب المحققة.